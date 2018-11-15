Биатлонист сборной России Малышко выиграл контрольный спринт

Биатлонист сборной России Дмитрий Малышко победил в первом контрольном спринте на сборе в Контиолахти, сообщает «Советский спорт».

Время россиянина составило 30.08,7.

Вторым стал Евгений Гараничев с отставанием в 7,5 секунд. Третье место занял Александр Логинов, который проиграл лидеру 11,8 секунд.

Реклама

​Напомним, по итогам соревнований будет определен состав команды на декабрьские этапы Кубка мира.

Ранее стал известен основной состав сборной России по биатлону на сезон-2018/19.