Биатлонист сборной России Малышко выиграл контрольный спринт
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Биатлонист сборной России Дмитрий Малышко победил в первом контрольном спринте на сборе в Контиолахти, сообщает «Советский спорт».
Время россиянина составило 30.08,7.
Вторым стал Евгений Гараничев с отставанием в 7,5 секунд. Третье место занял Александр Логинов, который проиграл лидеру 11,8 секунд.
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Напомним, по итогам соревнований будет определен состав команды на декабрьские этапы Кубка мира.
Ранее стал известен основной состав сборной России по биатлону на сезон-2018/19.