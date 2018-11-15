Олимпийский чемпион из России рассказал о возможном переходе в MMA

Российский борец-вольник Абдулрашид Садулаев поделился планами на дальнейшую карьеру, передает «Советский спорт».

Спортсмен заявил о намерениях перейти в смешанные единоборства (ММА).

«Сперва выступлю на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. После обсудим переход в (MMA», — привод слова Садулаева твиттер MMA Dagestan.

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В 2016 году дагестанец стал победителей Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Он заработал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов. Также Садулаев является трехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Ранее президент Союза ММА России Радмир Габдуллин обратился к участникам чемпионата мира 2018 года.