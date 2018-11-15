Бутрагеньо не считает Роналду необходимым для «Реала» игроком

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус», передает «Советский спорт».

Специалист уверил, что уровень команды не ухудшился после трансфера португальского форварда.

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«Мы — «Реал» и без Роналду. Мы выиграли три Лиги чемпионов подряд, четыре за пять последних лет, но все равно не удовлетворены в полной мере. Криштиану продолжает оставаться выдающимся игроком, желаем ему всего наилучшего, но «Реал» силен даже без Роналду», — приводит слова Бутрагеньо Corriere dello Sport.

«Сливочные» на данный момент занимают первую строчку в группе G турнирной таблицы соревнования, «Ювентусу» так же принадлежит первое место в группе H.

Ранее защитник «Милана» Рауль Белланова извинился перед капитаном туринского клуба Джорджо Кьеллини.