Мировой суд назначил дату рассмотрения дела хавбека «Крыльев Советов»

Стала известна дата рассмотрения дела полузащитника самарских «Крыльев Советов» Евгения Башкирова об административном нарушении, сообщает ТАСС.

Мировой суд в Санкт-Петербурге рассмотрит дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» 26 ноября.

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«Сведения о сторонах по делу — Башкиров Евгений Олегович. Вид лица — правонарушитель. Дата рассмотрения — 26.11.2018», — написано в карточке дела футболиста.

Напомним, что 14 хавбек был задержан 14 октября сотрудниками ГИБДД, так как находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В результате проверки было выявлено, что содержание алкоголя в крови нарушителя было выше допустимой нормы в три раза.

Ранее экспертиза показала отсутствие алкоголя в крови защитника самарской команды Георгия Тигиева.