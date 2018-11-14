На игрока колумбийского клуба было совершено покушение
На защитника «Депортиво Кали» колумбийца Хуана Кинтеро было совершено покушение, сообщает «Советский спорт».
По информации The Mirror, на игрока напал фанат его клуба. Как сообщается, футболист находился в машине вместе с братом, когда неизвестный постучал в окно и начал угрожать пистолетом. Кинтеро сразу же попытался уехать, а неизвестный несколько раз выстрелил по машине.
«Все, что я помню, — на нем был спортивный костюм «Депортиво Кали», — заявил футболист.
Происшествие могло быть связано с тем, что клуб выбыл из розыгрыша Копа Судамерикана. Игрок также расскзаал о письмах с угрозами и отметил, что для Колумбии такие инциденты являются нормальными после неудач на футбольном поле.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион задержан по обвинению в изнасиловании подростка.