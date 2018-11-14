«ПСЖ» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов

Французский «ПСЖ» может быть отстранен от участия в Лиге чемпионов, сообщает «Советский спорт».

По информации издания L'Equipe, это может произойти из-за того, что парижский клуб нарушил правила финансового фэйр-плэй.

После того, как Football Leaks опубликовал данные о завышенных спонсорских выплатах, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вновь начнет рассматривать вопрос с тратами «ПСЖ».

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Также организация внимательно проверит все детали контрактов нападающего Неймара и форварда Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что «Челси» могут запретить регистрацию новых игроков на два года.