Менеджер боксера Усика считает нецелесообразным реванш с Гассиевым

Менеджер чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал о возможных противниках украинского спортсмена, передает «Спорт-Экспресс».

По словам Красюка, Усик может провести бой с российским спортсменом Александром Поветкиным, а также может состояться поединок с Муратом Гассиевым.

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«Одно могу сказать: это точно будет супертяжелый вес. В крузервейте мы завершили все наши дела. Хотя и там есть еще одна опция — это если Андре Уорд к нам поднимется и захочет боя. Он такие пожелания уже высказывал.

Поветкин? Почему бы и нет. Мы не знаем, как в итоге сложится, есть ряд великолепных тяжеловесов. И с Поветкиным теоретически можно устроить бой. Но ясно, что он рассматривается нами не в первую очередь.

Для реванша с Гассиевым необходимо, чтобы сложились объективные обстоятельства. Почему мы провели бой с Беллью? Потому что он — звезда в Англии, у него там огромная аудитория, люди покупают билеты, миллионы смотрят, а Усика знают не так хорошо», — заявил менеджер.

Он также отметил, что бой с Гассиевым не будет носить характер реванша, а станет отдельно взятым боем со своей историей.

Ранее Усик ответил на вопрос о территориальной принадлежности Крыма.