Экс-чемпион UFC поддержал решение Хабиба Нурмагомедова отправиться в Нигерию

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Рашад Эванс прокомментировал решение нынешнего обладателя пояса организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова отправиться в Нигерию с благотворительной миссией, сообщает «Советский спорт».

«Меня впечатлил Нурмагомедов. Он посчитал необходимым отправиться в Нигерию и помочь в строительстве колодцев», — написал Эванс в социальной сети.

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Сейчас Хабиб находится в Нигерии с благотворительной миссией, цель которой восстановление скважин с водой и строительство медицинских центров.

Ранее стало известно, что спортсмен презентует автобиографию.