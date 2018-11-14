Фетисов прокомментировал включение Якушева в Зал славы НХЛ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов прокомментировал введение Александра Якушева в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Торонто, сообщает RT.

«Поздравляю Александра Якушева с введением в Зал славы. Это большая заслуга для любого хоккеиста. Он один из лучших спортсменов своего времени. Его интеллигентный стиль проявился в игре с канадцами. Думаю, все были рады, что в Зал славы включён такой выдающийся спортсмен.

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Это исторический момент. Якушев был лучшим игроком в Суперсерии 1972 года. Он смог показать миру, насколько красив наш хоккей. Изменения в этом виде спорта — его заслуга», — сказал Фетисов.

Якушев стал третьим российским хоккеистом, который не выступал в НХЛ и был введен в Зал славы НХЛ. Ранее таким образом были отмечены Валерий Харламов и Владислав Третьяк.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная России нанесла разгромное поражение сборной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) в пятом матче суперсерии.