Семшов вошел в тренерский штаб «Арсенала»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал приглашение в тренерский штаб команды Игоря Семшова, сообщает «Советский спорт».

«Игорь два сезона работал в «Арсенале», сначала с Сергеем Кирьяковым, затем с Миодрагом Божовичем. Он знает все изнутри, хорошо знает футболистов. Мы посчитали, что приглашение Семшова будет правильным и логичным. Также отмечу, что Игорь четыре месяца успешно возглавлял во втором дивизионе наш фарм-клуб из Новомосковска. «Химик» закончил первый круг на пятом месте. Уверен, опыт самостоятельной работы в «Химике» поможет Семшову в «Арсенале», — цитирует Аджоева официальный сайт Арсенала.

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В новый тренерский штаб канониров также вошли Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун.

Семшов играл за московские «Торпедо» и «Динамо». В 2000 и 2009 году брал с этими командами бронзовые медали чемпионата России. С петербургским «Зенитом» также становился бронзовым призером.

Ранее клуб объявил о назначении главным тренером Игоря Черевченко.