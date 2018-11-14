Форвард «Флориды» повторил рекорд Буре

Форвард «Флориды Пантерз» Майк Хоффман продлил серию с набранными очками в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 13 матчей и повторил клубный рекорд Павла Буре, сообщает «Советский спорт».

Во встрече с «Филадельфией Флайерз» канадец поучаствовал в заброшенной шайбе Аарона Экблада.

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В нынешнем регулярном чемпионате Хоффман принял участие в 15 матчах, в которых набрал 15 (семь голов и восемь передач) очков.

Одноклубник Хоффмана форвард Евгений Дадонов также продлил результативную серию в НХЛ. Он набирает очки в 12 матчах подряд.

Ранее сообщалось, что гол Дадонова принес «Флориде» победу над «Филадельфией» в матче НХЛ.