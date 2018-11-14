Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Тейлор Холл, также отличились Трэвис Зейджак и Деймон Сиверсон. У гостей шайбы забросили Фил Кессел и Джейк Гюнцель.
Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отдал результативную передачу.
«Питтсбург» потерпел шестое поражение в последних семи матчах.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк, США) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
1:0 — Зейджак (Холл, Сиверсон) — 00:28
1:1 — Кессел (Кросби, Малкин) — 13:57
2:1 — Сиверсон (Холл, Братт) — 28:06
2:2 — Гюнцель (Кросби, Кессел) — 44:04
3:2 — Холл (Зейджак, Палмьери) — 48:07
4:2 — Холл (Ноэсен) — 59:33 (en)