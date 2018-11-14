Стали известны зарплаты самых высокооплачиваемых футболистов мира

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом мира, сообщает «Советский спорт».

По информации журналиста Танкреди Палмэри, зарплата аргентинского форварда составляет €40 млн в год. На втором месте в списке идет нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (€31 млн). Третью строчку занимает игрок «Пари Сен-Жермен» Неймар (€30 млн).

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Далее по списку идут полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста (€25 млн), хавбек «Шанхай Теллэйс» Оскар (€24 млн), нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес (€22,5 млн), форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн (€20 млн), нападающий «Шанхай СИПГ» Халк (€20 млн), защитник «Хэбэй Чайна Форчун» Хавьер Маскерано (€19 млн) и полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Габи (€19 млн).

Ранее сообщалось, что «Барселона» потратила на зарплаты футболистам больше всех команд в мире.