Бывший вратарь сборной России назначен министром спорта Северной Осетии

Президент России Владимир Путин и футболист национальной сборной Владимир Габулов на церемонии... Михаил Климентьев/РИА «Новости»
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Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов стал министром спорта Северной Осетии, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировали в администрации республики.

«Габулов назначен министром по делам молодежи, физической культуры и спорта», — сказали в администрации.

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До этого должность исполняющего обязанности министра спорта была у Хасана Бароева.

Ранее экс-вратарь сборной России объявил о завершении карьеры.