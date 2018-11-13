Бывший вратарь сборной России назначен министром спорта Северной Осетии

Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов стал министром спорта Северной Осетии, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировали в администрации республики.

«Габулов назначен министром по делам молодежи, физической культуры и спорта», — сказали в администрации.

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До этого должность исполняющего обязанности министра спорта была у Хасана Бароева.

Ранее экс-вратарь сборной России объявил о завершении карьеры.