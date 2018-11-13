Трехкратный чемпион Англии Джо Коул завершил карьеру

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул объявил о завершении карьеры, сообщает «Советский спорт».

С 2016 года 37-летний британец выступал за клуб второй по силе американской лиги (USL) «Тампа-Бэй Роудис».

«Мои мечты стали реальностью, причем все из них. Надеюсь, следующие два десятилетия будут такими же особенными, как предыдущие 20 лет в качестве профессионального футболиста», — передает слова Коула «Би-би-си».

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В составе «Челси» он становился трехкратным чемпионом Англии (2005, 2006, 2010), двукратным обладателем Кубка Англии (2007, 2010), обладателем Кубка лиги (2005), Суперкубка Англии (2005) и финалистом Лиги чемпионов (2008). В сезоне-2007/08 его признали лучшим игроком «Челси».

В составе сборной Англии полузащитник провел 56 матчей и забил десять мячей.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиолаперечислил претендентов на чемпионский титул в АПЛ.