Сборной России пообещали «достойный прием» в Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) окажет максимальное комфортный прием сборной России в Лейпциге, сообщает ТАСС.

«Мы прекрасно помним, какое гостеприимство нам оказала Россия во время чемпионата мира по футболу. Теперь мы планируем отплатить тем же и приложим максимум усилий, чтобы футболисты сборной России чувствовали себя комфортно, находясь в Лейпциге», — сказал глава DFB Райнхард Гриндель.

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Товарищеский матч между сборными России и Германии пройдет 15 ноября на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и начнется в 22.45 по московскому времени. Сборные России и Германии встречались между собой пять раз. Четыре победы одержали немцы, один матч закончился вничью.

На чемпионате мира 2018 года сборная Германии заняла последнее место в своей группе. Сборная России впервые дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее сообщалось, что на матч сборных продано более 30 тысяч билетов.