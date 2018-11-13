Глава немецкого футбола планирует поддерживать сотрудничество с РФС

Немецкий футбольный союз (DFB) заинтересован в расширении партнерских отношений с Российским футбольным союзом (РФС), сообщает ТАСС.

В мое 2017 года между союзами был заключен меморандум о сотрудничестве.

«У DFB и РФС замечательные отношения, которые мы в дальнейшем планируем укреплять на футбольном поле. Мы с радостью согласились на проведение товарищеского матча между сборными России и Германии после чемпионата мира по футболу 2018 года. Оба главных тренера национальных команд (Йоахим Лёв и Станислав Черчесов — прим. «Газета.Ru») хорошо знакомы и имеют давний и тесный диалог, в том числе по обмену опытом. Безусловно, мы и дальше будем продолжать тесное сотрудничество между двумя федерациями, и мы крайне заинтересованы в его расширении», — сказал глава DFB Райнхард Гриндель.

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По словам Гринделя диалог между ним и исполняющим обязанности президента РФС Александром Алаевым основан на доверительном отношении. Также он отметил, что с Алаевым последний раз встречался на совете Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), где они подвели итоги чемпионата мира и запланировали несколько встреч, в том числе на предстоящем товарищеском матче.

«Я также буду рад снова встретиться с главой Российской премьер-лиги Сергеем Прядкиным», — добавил Гриндель.

Матч Германия — Россия состоится 15 ноября в Лейпциге в 22.45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Германии не сыграет в матче против России