Гендиректор «Спартака» объяснил выбор нового главного тренера
Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов рассказал, почему клуб выбрал Олега Кононова на пост главного тренера, сообщает Sport24.
«Олег Кононов работает тренером длительный срок. Его работа видна как в России, так и в других странах. Руководство прельщает зрелищный стиль и атакующий футбол. Конечно, это должно подкрепляться и результатом. На основе этого мы сделали выбор. Мы определяли не по одной черте. Прежде всего, нам была важна игра команды», — рассказал Родионов.
Также он отметил, что Кононов знакомится с тем, как поставлена работа красно-белых на трансферном рынке
«Вы правы, были некие публикации, связанные с трансферами. Последний игрок, который зашел в клуб по инициативе клуба — это Александр Селихов», — заключил гендиректор клуба.
Раннее сообщалось, что защитник красно-белых выразил надежду на удачные матчи в РПЛ после паузы.