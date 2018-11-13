Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Якушев официально включен в Зал хоккейной славы, сообщает ТАСС.

12 ноября прошла церемония в Зале, который находится в центре Торонто.

Также в галерею галерею развития канадского и европейского хоккея, помимо Якушева, вошли такие канадские игроки, как вратарь Мартин Бродо, нападающий Мартен Сан-Луи и хоккеистка Джейна Хеффорд.

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Эта церемония стала примечательной тем, что в Зад ввели первого чернокожего игрока впервые в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вилли О'Ри, а также действующего комиссара НХЛ Гэри Бетмэна.

Ранее российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич не сможет играть из-за травмы около месяца.