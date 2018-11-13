Хавбек сборной Германии не сыграет в матче против России
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Полузащитник сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер не выступит за команду в товарищеском матче против России, сообщает ТАСС.
По словам пресс-службы Немецкого футбольного союза (DFB), хавбек не примет участие в матче из-за смерти члена семьи. Обговорив это с главным тренером сборной Йоахимом Левом, Дракслер принял решение не играть.
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Встреча состоится 15 ноября в Лейпциге в 22.45 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что травмированные футболисты сборной России могут быть довызваны на матчи с Германией и Швецией.