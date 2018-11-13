Месси назвал Ла Лигу 2017/18 самой сложной за всю его карьеру

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал состояние чемпионата Испании в нынешнем сезоне, передает «Советский спорт».

Форвард заявил, что на данный момент в Ла Лиге нет команд, против которых было бы легко играть.

«Хорошо, что конкуренция в лиге выше, чем когда-либо. Нет легких матчей, каждый может обыграть каждого, и, надеюсь, все так и останется», — цитирует Месси Marca.

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На данный момент «Барса» с 24 очками занимает первую строчку турнирной таблицы соревнования, за ней идет «Севилья» и мадридский «Атлетико», отстающие лишь на одно очко.

Ранее аргентинец получил приз лучшему игроку чемпионата Испании в сезоне-2017/18.