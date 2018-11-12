«Спартак» готов провести встречу с болельщиками

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что руководство клуба готово встретиться с болельщиками, передает ТАСС.

«Реакция многих болельщиков основана на недостоверной информации, которой в последнее время слишком много. Решать любой конфликт можно только путем диалога и переговоров. Я готов к общению с болельщиками, все знают мой телефон и как со мной встретиться. За все годы, что работаю в «Спартаке», ни у кого никогда не было проблем, чтобы обсудить со мной проблемы. С коллективами болельщиков мы всегда находили общий язык», — рассказал Измайлов.

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Вице-президент красно-белых также признал, что допустил ряд ошибок, которые привели к неудовлетворительным результатам.

Болельщики «Спартака» недовольны результатами и игрой команды, а также отставкой итальянца Массимо Карреры. Это выражается в оскорбительных баннерах на трибунах, негативных кричалках в адрес руководства клуба и капитана команды Дениса Глушакова.

«Спартак» проиграл четыре последние домашние встречи в чемпионате России и после 14 туров располагается на девятом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что российский теннисист и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников не верит в успехи клуба под руководством Кононова.