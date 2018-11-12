Российскому бойцу UFC отказали в американской визе

Российский боец смешанного стиля Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рамазан Эмеев не смог получить американскую визу, сообщает Sport24.

«У меня был отдых, хотел воспользоваться паузой и открыть визу. Не получилось, буду теперь потихоньку начинать втягиваться в тренировочный процесс, настраиваться на следующий бой. Почему отказали? Не знаю. Это неделю назад произошло, летал в Дубаи. Стандартный отказ. Хотя UFC помогали, делали приглашение. Буду пытаться через месяц заново делать», — сказал спортсмен.

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Также проблемы с получением американской визой имеют россияне Майрбек Тайсумов и Рустам Хабилов. У обоих бойцов продолжаются серии из шести побед в UFC.

Эмеев провел под эгидой UFC три победных боя из трех.

Ранее сообщалось, что следующий турнир UFC планирует провести в России.