Российскому бойцу UFC отказали в американской визе

Боец UFC Ислам Махачев после победы над Лео Кунцем Reuters
Видео по теме

Российский боец смешанного стиля Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рамазан Эмеев не смог получить американскую визу, сообщает Sport24.

«У меня был отдых, хотел воспользоваться паузой и открыть визу. Не получилось, буду теперь потихоньку начинать втягиваться в тренировочный процесс, настраиваться на следующий бой. Почему отказали? Не знаю. Это неделю назад произошло, летал в Дубаи. Стандартный отказ. Хотя UFC помогали, делали приглашение. Буду пытаться через месяц заново делать», — сказал спортсмен.

Реклама

Также проблемы с получением американской визой имеют россияне Майрбек Тайсумов и Рустам Хабилов. У обоих бойцов продолжаются серии из шести побед в UFC.

Эмеев провел под эгидой UFC три победных боя из трех.

Ранее сообщалось, что следующий турнир UFC планирует провести в России.