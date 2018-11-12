Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил приз лучшему игроку чемпионата Испании в сезоне-2017/18, сообщает «Советский спорт».

«Хорошо, что Ла Лига в этом сезоне более конкурентоспособна, чем когда-либо. Ничто не дается легко, кто угодно может выигрывать. И я бы хотел, чтобы так продолжалось как можно дольше», — приводит Marca слова Месси.

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В минувшем сезоне аргентинец провел 36 игр в Примере в составе «Барселоны», забил 34 мяча и помог каталонцам завоевать титул чемпиона Испании.

На данный момент каталонцы имеют в активе 24 очка и располагаются на первом месте в турнирной таблице испанского чемпионата.

Ранее «Барселона» проиграла «Бетису» в матче 12-го тура чемпионата Испании.