Фернандес и Головин могут быть вызваны в сборную России

Травмированные футболисты сборной России могут быть довызваны на матчи с Германией и Швецией, сообщает Sport24.

Полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев, хавбек французского «Монако» Александр Головин и защитник московского ЦСКА Марио Фернандес могут присоединиться к сборной России позже и помочь ей в матчах Лиги наций.

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«Черышев, Головин, и Фернандес не приехали. Имеем права их дозвать, и они могут приехать в Германию или Швецию», — сообщил пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.

Товарищеский матч сборной России с Германией состоится 15 ноября в Лейпциге. Игра Лиги наций со Швецией пройдет 20 ноября в Сольне.

Ранее более 30 тысяч билетов было продано на матч между сборными Германии и России.