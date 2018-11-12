Академия «Спартака» приостановила работу из-за вспышки гепатита

Работа интерната академии московского футбольного клуба «Спартак» имени Федора Черенкова приостановлена на 90 дней, сообщает «Интерфакс».

Десять воспитанников заболели вирусным гепатитом А. Датой отсчета приостановления деятельности стало 31 октября, когда пресс-служба клуба получила предписание главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы.

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«В связи с предписанием суда временно приостанавливается деятельность столовой и интерната. Учебно-тренировочный процесс будет скорректирован», - сообщил директор академии Дмитрий Сидоров.

Согласно материалам административного дела учреждение осуществляло образовательную деятельность с круглосуточным пребыванием детей в возрасте от 12-ти до 17-ти лет без санитарно-эпидемиологического заключения.

Представитель Роспотребнадзора в рамках судебного заседания пояснила, что в интернате допущены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создавших угрозу жизни и здоровью воспитанников.

Работники академии в судебном заседании признали себя виновными в правонарушении и начали добровольно устранять нарушения: проведена вакцинация воспитанников, заключительная дезинфекция. Организация не имеет отношения к процессу питания.

Родители детей доверяют академии, поэтому просили не приостанавливать деятельность юридического лица в расположенном общежитии. Однако постановлением суда частное учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня получения копии постановления.

В начале ноября стало известно о заболевании воспитанников «спартаковской» академии гепатитом А.

Ранее новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о важности воспитанников академии.