В Госдуме прокомментировали вызов бразильца Ари в сборную России

Депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о вызове нападающего «Краснодара» Ари в сборную России.

«Считаю, что если игрок достоин вызова в национальную команду, то нет никаких проблем в том, что тот или иной игрок вызывается в национальную команду. Тенденция в натурализации наблюдается и в сборной Франции, и в сборной Италии, и Германии.

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Вызов того или иного игрока — это прерогатива главного тренера и тренерского штаба сборной. Что касается самого Ари, то в последних матчах за «Краснодар» он демонстрирует хорошее качество игры и дает результат», — цитирует Газаева «Чемпионат.Com».

Ранее сообщалось, что Ари впервые вызван в сборную России.