Экс-президент «Спортинга» задержан по делу об атаке фанатов на футболистов клуба

Бывший президент лиссабонского «Спортинга» Бруну де Карвалью задержан правоохранительными органами Португалии по делу о нападении фанатов на футболистов клуба, сообщает «Советский спорт».

Как передает AS, функционера подозревают в организации нападения. Также полиция задержала еще 38 человек.

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15 мая около полусотни фанатов в масках ворвались на тренировочную базу клуба и избили футболистов и сотрудников тренерского штаба. Среди пострадавших оказались нападающий Бас Дост, получивший травму головы, а также Йосип Мишич, Родриго Батталья, Маркос Акунья, Руй Патрисиу и Вильям Карвалью.

Ранее сообщалось, что полиция Лиссабона атаковала фанатов амстердамского «Аякса» во время матча с «Бенфикой».