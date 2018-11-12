Форвард «Флориды» Дадонов приблизился к рекорду Буре

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов продлил серию с набранными очками в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 11 матчей, сообщает «Советский спорт».

Во встрече с «Оттавой Сенаторз» (5:1) россиянин отметился результативной передачей.

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Его одноклубник Майк Хоффман отдал две голевые передачи и набирал очки в 12 матчах подряд.

Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Павлу Буре. Бывший форвард «Флориды» набирал очки в 13 встречах подряд.

В нынешнем регулярном чемпионате Дадонов провел 14 матчей, в которых набрал 16 (семь голов и девять передач) очков.

Ранее сообщалось, что игрок «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов приблизился к уникальному достижению Алексея Житника.