Форварда сборной России Локтионова назвали универсальным хоккеистом
Бывший голкипер сборной СССР Александр Пашков прокомментировал выступление российской национальной команды на первом этап Еврохоккейтура, передают «Известия».
Вратарь считает, что нападающий ярославского «Локомотива» Андрей Локтионов, который отметился голом в ворота Швеции, а также передачей на встрече с Финляндией, часто показывает хорошие результаты.
«Локтионов и раньше отличался универсальностью и способностью в любых обстоятельствах квалифицированно исполнять задание тренера. Его способность сыграть на разных позициях и в разных сочетаниях, причем перестроиться с одного на другое в короткие сроки, — очень редкая черта», — поделился мнением хоккеист.
Также он подчеркнул, что форвард достоин играть за сборную на чемпионате мира в Словакии.
«Если Андрей продолжит ее демонстрировать на протяжении всего сезона, то он будет иметь хорошие шансы поехать на чемпионат мира в Словакию даже при том, что из-за более позднего начала турнира там может быть гораздо больше представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чем обычно», — заключил Пашков.
Россия в турнире одержала победу на Финляндией (3:0) и Швецией (4:1), а также проиграла сборной Чехии (2:5).
Ранее олимпийская сборная России одержала победу над командой Швейцарии в матче традиционного Кубка Германии.