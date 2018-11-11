Британский боксер Диллиан Уайт бросил вызов Александру Усику

Британский боксер Диллиан Уайт вызвал на бой абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика, передает «Советский спорт».

Британец уверен, что Тони Белью, который являлся соперником Усика 11 ноября в весовой категории до 90,71 кг, был слабым противником.

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«Усик не сможет успешно выступать в тяжелом весе. Там более крупные и сильные бойцы, которые расправятся с ним. Если бы я дрался с ним, я бы не стал делать то, что делал Беллью. Я бы постоянно наседал на него, он бы не смог сбить меня с ног одним ударом. Я бы мучил его весь вечер. Я бы заставил его драться в непривычных и неудобных условиях», — рассказал Уайт.

Также он выразил готовность сражать на ринге.

«Это — большой бой. Если он хочет его, то может получить. Я — в игре! Я — человек слова, готовый к битве! Если Усик считает себя топовым бойцом, то я готов!» — заявил спортсмен.

11 ноября украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Ранее Белью объявил о завершении карьеры после проигрыша Усику.