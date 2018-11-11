«Барселона» с Месси в составе проиграла «Бетису»

«Барселона» проиграла «Бетису» в матче 12-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Бетиса». Стоит отметить, что Лионель Месси, который впервые вышел на поел с 20 октября после травмы отыграл весь матч.

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В составе победителей мячи забили Эктор Фирпо, Хоакин Санчес, Джовани Ло Чельсо и Серхио Каналес. В составе «Барселоны» дубль оформил Месси, а также один мяч на счету Артуро Видаля.

«Бетис» набрал 16 очков и поднялся на 12-е место. В активе «Барселоны» 24 очка и первая позиция.

Ранее Месси попал в стартовый состав «Барселоны» на игру с «Бетисом».

Чемпионат Испании. 12-й тур.

«Барселона» — «Бетис» — 3:4

Голы: 0:1 — Фирпо, 20; 0:2 — Санчес, 34; 1:2 — Месси (пенальти), 68; 1:3 — Ло Чельсо, 71; 2:3 — Видаль, 79; 2:4 — Каналес, 83; 3:4 — Месси, 94.