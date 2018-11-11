Сменившая гражданство велогонщица продолжит выступать за российскую команду

Сменившая летом 2018 года гражданство с российского на узбекистанское велогонщица Ольга Забелинская продолжит выступать за профессиональную женскую российскую команду Cogeas-Mettler, сообщает ТАСС.

Забелинская является обладательницей трех олимпийских медалей. Две бронзовые награды она выиграла на Олимпиаде 2012 года в Лондоне в групповой гонке и гонке с раздельным стартом. В 2016 году она заняла второе место в гонке с раздельным стартом.

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Информацию о том, что спортсменка будет выступать за Cogeas-Mettler, подтвердил президент команды Рубен Контрерас.

«Ольга продолжит выступать за нашу команду и в 2019 году. Всего у нас будет в команде 16 человек, семеро — из России», — заявил он.

Забелинская была заявлена Национальным олимпийским комитетом Узбекистана для участия в Азиатских играх - 2018, но е была допущена к стартам.

Ранее российские велогонщицы выиграли золото на первом этапе Кубка мира.