В «Спартаке» рассказали о характере повреждения защитника Джикики

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о характере повреждения защитника Георгия Джикики, передает Sport24.

Защитник был заменен на 83-й минуте матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы». Встреча закончилась поражением красно-белых со счетом 0:2.

Реклама

«У Джикии колено среагировало на синтетику, но ничего страшного нет. Будем дальше наблюдать вместе с врачами сборной», — заявил Вартапетов.

Стоит отметить, что Джикия вызван в национальную команду России для подготовки к контрольному матчу против Германии и игре в Лиге наций со Швецией.

Ранее бывший футболист «Спартака» Рамиз Мамедов прокомментировал результат матча красно-белых против «Уфы».