Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла, пропустив пять шайб
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Чехии в матче заключительного тура Кубка Карьяла. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу чехов, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей хет-трик оформил Доминик Кубалик, еще по одной шайбе забросили Михал Ржепик и Радован Павлик.
У подопечных Ильи Воробьева авторами голов стали Кирилл Капризов и Алексей Василевский.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
10 ноября сборная России досрочно стала победителем Кубка Карьяла, обыграв команду Швеции (4:1).
Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
Чехия — Россия — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
0:1 — Капризов (Нестеров, Василевский) — 02:45 (5x4),
1:1 — Ржепик (Горак) — 11:28,
1:2 — Василевский (Григоренко, Капризов) — 16:10 (5x4),
2:2 — Кубалик — 21:16,
3:2 — Кубалик (Штенцел, Доудера) — 33:40,
4:2 — Павлик (Ржепик) — 58:59,
5:2 — Кубалик — 59:28