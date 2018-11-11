Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла, пропустив пять шайб

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Чехии в матче заключительного тура Кубка Карьяла. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу чехов, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей хет-трик оформил Доминик Кубалик, еще по одной шайбе забросили Михал Ржепик и Радован Павлик.

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У подопечных Ильи Воробьева авторами голов стали Кирилл Капризов и Алексей Василевский.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

10 ноября сборная России досрочно стала победителем Кубка Карьяла, обыграв команду Швеции (4:1).

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла

Чехия — Россия — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

0:1 — Капризов (Нестеров, Василевский) — 02:45 (5x4),

1:1 — Ржепик (Горак) — 11:28,

1:2 — Василевский (Григоренко, Капризов) — 16:10 (5x4),

2:2 — Кубалик — 21:16,

3:2 — Кубалик (Штенцел, Доудера) — 33:40,

4:2 — Павлик (Ржепик) — 58:59,

5:2 — Кубалик — 59:28