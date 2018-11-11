Порошенко поздравил Усика с победой над Беллью

Президент Украины Петр Порошенко поздравил боксера Александра Усика с победой над британцем Тони Беллью, сообщает «Советский спорт».

«Фантастическая ночь для всех поклонников бокса. Александр Усик уверенно победил британца Тони Беллью и защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе. Ни секунды не сомневался, что Александр выиграет. Спасибо за достойную чемпиона борьбу. Гордимся тобой!» — написал Порошенко в твиттере.

Поединок между Усиком и Беллью прошел 11 ноября в Манчестере и завершился нокаутом в восьмом раунде. Украинец защитил титулы чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.