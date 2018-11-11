Федерация бокса России намерена организовать реванш между Усиком и Гассиевым

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация будет добиваться реванша между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.

«Было понятно, что Усик выиграет. Беллью не конкурент ему. Оба боксера показали хороший бой, но уже после четвертого раунда было все видно. Реванша с Усиком мы обязательно добьемся, независимо от того, в каком весе он будет проведен. Мурату весной предстоит бой, после него уже начнем разговаривать с командой Усика», — цитирует Кремлева «РИА Новости».

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Гассиев проиграл Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и потерял титулы чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

11 ноября в Манчестере Усик победил британца Тони Беллью и защитил звание абсолютного чемпиона. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.