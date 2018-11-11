Россияне Загорски и Гурейро стали вторыми в танцах на льду на Гран-при в Японии

Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли второе место в танцах на льду на четвертом этапе серии Гран-при в Японии, сообщает ТАСС.

По сумме двух программ российские фигуристы получили 183,05 балла. Победителями этапа стали американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер (184,63). Третьими стали также представители США Рэйчел и Майкл Парсонс (178,64).

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Еще одна российская пара Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняла седьмое место (159,96).

Фигурное катание. Гран-при. Япония. Танцы на льду

1. Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бэйкер (США) — 184,63;

2. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (Россия) — 183,05;

3. Рэйчел Парсонс / Майкл Парсонс (США) — 178,64...

7. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Россия) — 159,96.