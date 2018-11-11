Усик поделился планами на будущее после победы над Белью

Александр Усик на открытой тренировке Boxing Scene
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Украинский боксер Александр Усик после победы 11 ноября над британцем Тони Белью поделился планами на будущее, передает «Советский спорт».

Абсолютный чемпион мира отметил, что намерен временно отойти от спорта.

«Знаете, у меня был самый трудный год в моей жизни. Теперь я хочу отдохнуть и провести время с семьей», — приводит слова Усика Sky Sports.

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Украинец одолел Белью в поединке за чемпионские пояса в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Он нокаутировал соперника в восьмом раунде.

Ранее сообщалось, что ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор может вновь провести поединок по правилам бокса.