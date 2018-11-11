Усик поделился планами на будущее после победы над Белью

Украинский боксер Александр Усик после победы 11 ноября над британцем Тони Белью поделился планами на будущее, передает «Советский спорт».

Абсолютный чемпион мира отметил, что намерен временно отойти от спорта.

«Знаете, у меня был самый трудный год в моей жизни. Теперь я хочу отдохнуть и провести время с семьей», — приводит слова Усика Sky Sports.

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Украинец одолел Белью в поединке за чемпионские пояса в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Он нокаутировал соперника в восьмом раунде.

Ранее сообщалось, что ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор может вновь провести поединок по правилам бокса.