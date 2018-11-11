Россиянка признана лучшим игроком мира в пляжный футбол среди женщин

Завершилась пятая торжественная церемония награждения «Звезды пляжного футбола», которая проходила в Дубае, сообщает BSRussia.

Приз в номинации «Лучшая футболистка» получила россиянка Марина Федорова.

«Я бы хотела поблагодарить Российский футбольный союз (РФС) за то, что у нас появилась женская национальная сборная по пляжному футболу. Это мотивирует девочек играть в пляжный футбол, развиваться и получать такие награды. Я очень рада, что женский пляжный футбол развивается. Это очень круто!», — произнесла речь спортсменка на церемонии награждения.

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Федорова является победительницей Кубка Европы в 2018 году в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по пляжному футболу в 2019 году пройдет в Парагвае.