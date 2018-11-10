Экс-чемпион по версиям IBF и IBO поделился ожиданиями от боя Усика и Беллью

Бывший чемпион по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский рассказал, чего ждет от поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью, передает «Р-Спорт».

Бой состоится 10 ноября в Манчестере.

«Мне кажется, у Беллью вообще нет шансов. Я думаю, британец ничего не сможет сделать. Усик на порядок выше. Теоретически надежда, на мой взгляд, только на «lucky punch», один шальной точный удар.

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На сегодняшний день Усик в первом тяжелом весе впереди планеты всей. Пока он реально топ», — заявил Трояновский.

35-летнего Беллью имеет в активе 30 побед при двух поражениях и одной ничьей, 31-летний Усик выиграл все 15 боев.

Ранее сообщалось, что Усик оказался легче Беллью на церемонии взвешивания.