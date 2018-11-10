Фигурист Воронов занял второе место на этапе Гран-при в Японии

Российский фигурист Сергей Воронов занял второе место на четвертом этапе Гран-при в Японии, сообщает «Советский спорт».

По сумме короткой и произвольной программ россиянин набрал 254,28 балла. Победителем стал японец Сома Уно (276,45 баллов), а третье место занял итальянец Маттео Риццо (224,71 балла).

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Еще один представитель России Дмитрий Алиев расположился на пятой позиции (219,52 баллов).

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе в Японии и вышла в финал Гран-при.

Фигурное катание. Гран-при. Япония. Мужчины

1. Сома Уно (Япония) — 276,45;

2. Сергей Воронов (Россия) — 254,28;

3. Маттео Риццо (Италия) — 224,71;

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 219,52.