Россияне Загорски и Гурейро выиграли ритм-танец на Гран-при в Японии

Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли первое место в ритм-танце на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии, сообщает ТАСС.

Пара набрала 75,46 балла. Вторыми стали американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер (70,71 балла). Третье место заняли их соотечественники Рэйчел и Майкл Парсонс (69,07).

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Еще одна российская пара Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин стала шестой (64,53).

Фигурное катание. Гран-при. Япония. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (Россия) — 75,46 балла;

2. Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бейкер (США) — 70,71 балла;

3. Рэйчел Парсонс / Майкл Парсонс (США) — 69,07;

6. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Россия) — 64,53.