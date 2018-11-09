Российские самбисты завоевали пять золотых медалей в первый день ЧМ

Российские самбисты завоевали пять золотых медалей в ходе первого дня чемпионата мира в Бухаресте, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

В весовой категории до 48 кг победу над представительницей Узбекистана Нодирой Гуловой одержала Мария Молчанова. Вслед за ней Яна Костенко одолела украинку Анастасию Шевченко в весе до 60 кг.

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Мужчины завоевали награды высшего достоинства в категориях до 52 кг и до 90 кг: Андрей Кубарков победил армянина Тиграна Киракосяна, Давид Оганисян оказался сильнее белоруса Алексея Степанкова.

Представитель России в боевом самбо Николай Нестеров заработал золото в весе до 57 кг, поборов украинца Александра Воропаева.

Помимо первых мест, на счету России есть три бронзовые медали — Михаила Мохнаткина (до 100 кг), Заура Азизова (до 74 кг) и Никиты Клетцова (до 68 кг).

Ранее президент Международной федерации самбо Василий Шестаков рассказал, насколько занятие этим видом спорта помогло российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову получить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.