«Арсенал» одержал победу над «Анжи» в матче чемпионата России
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Тульский «Арсенал» одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Встреча завершилась счетом 2:0 в пользу «канониров».
Среди команды победителей голами отметились полузащитники Сергей Ткачев на 25-й минуте матча и Зелимхан Бакаев на 63-й.
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На данный момент тульский клуб занимает девятое место в турнирной таблицы чемпионата России, в то время как махачкалинский — 14-е.
Ранее СМИ утверждали, что главный тренер «Арсенала» Олег Кононов вскоре перейдет в московский «Спартак».
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Анжи» (Махачкала) — 2:0
Голы: 1:0 — Ткачев, 25; 2:0 — Бакаев, 63