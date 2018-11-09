В «Ливерпуле» прокомментировали слухи о возможной продаже клуба

«Ливерпуль» опроверг слухи о том, что владелец клуба Джон Генри намерен продать команду, передает «Советский спорт».

Пресс-секретарь «красных» отрицательно высказался о СМИ, которые заявили о подобном решении главы.

«Хотя мы и испытываем отвращение, реагируя на историю подобного рода, от лица владельца клуба я полностью отрицаю эти ничем не подкрепленные спекуляции. Повторяю еще раз: клуб не продается, в том числе это касается и пассивных поисков покупателя и тому подобного», — заявил собеседник The Mirror.

Реклама

Генри является главой «Ливерпуля» с 2010 года. Он приобрел его за $477 млн. На данный момент Forbes оценивает английский клуб в $1,9 млрд.

Ранее вратарь «красных» Алиссон Бекер рассказал о том, каких голкиперов считает лучшими в мире.