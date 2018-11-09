Теннисистка Александрова вышла в полуфинал турнира во Франции

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал челленджера во французском Лиможе, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка одолела француженку Полин Пармантье в двух сетах со счетом 7:5, 6:1. Теннисистка находились на корте час и 21 минуту.

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За выход в финал Александрова поборется с лидером встречи между немкой Татьяной Марией и россиянкой Верой Звонаревой.

Ранее тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын поделился мнением о победе Карена Хачанова над сербом Новаком Джоковичем на турнире в Париже.

Теннис. Лимож. Полуфинал

Екатерина Александрова (Россия) — Полин Пармантье (Франция) — 7:5, 6:1