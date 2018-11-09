Воронов поделился эмоциями после проката на этапе Гран-при в Японии

Российский фигурист Сергей Воронов прокомментировал свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Японии, передает ТАСС.

Спортсмен поблагодарил зрителей в Хиросиме за поддержку.

«Честно говоря, пока рано что-то говорить, но прокатом я действительно доволен. Просто доволен. И я хотел бы сказать отдельное спасибо болельщикам — очень приятно кататься в Японии. В который раз эмоции просто нереальные», — поделился впечатлениями от соревнования Воронов.

Реклама

Фигурист занял второе место по итогам короткой программы с 91,37 баллом. Первая строчка принадлежит японцу Сема Уно, который набрал 92,49 балла, а третья — россиянину Дмитрию Алиеву (81,16).

Ранее главный тренер Алиева Евгений Рукавицын высказался относительно проката подопечного.