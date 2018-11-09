Тренер «Спартака» ушел из клуба после разговора с Каррерой

Помощник экс-главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Атилла Мальфатти поделился мнением об уходе одного из членов тренерского штаба Романа Пилипчука, передает Sport24.

Мальфатти рассказал о том, что Пилипчук принял решение об уходе после разговора с итальянцем.

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«Знаю только, что Пилипчук обсуждал с Массимо эту тему. Мне же с ним было общаться непросто: Роман почти не говорил по-английски, я еще не понимал по-русски. Так что могу сказать только одно: Пилипчук два-три раза разговаривал с Массимо, после чего решил уйти», — отметил специалист.

Наставник предположил, почему экс-тренер покинул команду в конце сезона.

«Возможно, Роман решил, что я и Джорджо хотим занять его место. Но перед началом сезона на базе в Тарасовке Массимо объявил, что мы пришли помогать тому штабу, который выиграл чемпионат. Он сказал: «Благодарю тех, кто работал со мной в прошлом сезоне, потому что мы стали чемпионами. Но теперь у нас будет больше игр. У нас будут матчи Кубка России и Лиги чемпионов. И в штабе нужны еще два человека. Мы должны работать все вместе», — подчеркнул Мальфатти.

Ранее бывший вратарь красно-белых Анзор Кавазашвили высказался относительно матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс».