Мбаппе: Роналду и Месси не выиграют «Золотой мяч» в 2018 году

Форвард французского «Пари Сен-Жермена» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением, кто из футболистов получит награду «Золотой мяч», передает «Советский спорт».

Спортсмен считает, что нападающие туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и каталонской «Барселоны» Лионель Месси не получат звание лучшего футболиста года.

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«Не думаю, что один из них выиграет «Золотой мяч». Потому, что это был год чемпионата мира, а этот турнир — первый по старшинству. Но если брать чистое выступление игроков, то никого лучше их до сих пор нет. В этом году эти двое снова были лучшими. Месси стал лучшим бомбардиром в Европе, а Роналду — в Лиге чемпионов. Никто не играет лучше них и мы не можем сказать, что пришел конец их эпохи. Она кончится только тогда, когда кто-то будет играть лучше них», — передает слова Мбаппе Independent.

Игрок «ПСЖ» также считается фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

Ранее Мбаппе дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса.